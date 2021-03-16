Это конец: «Люцифер» прощается со зрителями

Любимчика зрителей «Люцифера» спасали уже несколько раз, но, кажется, шестой сезон и правда станет для него последним (теперь уже точно). И если фанатам прощаться с сериалом рано — впереди ещё вторая половина пятого сезона, — то для актёров и создателей этот грустный момент уже наступает.

Только что состоялась финальная читка, и шоураннер проекта Джо Хендерсон по этому поводу сильно грустит:

Только что была финальная читка «Люцифера». Столько эмоций. Люблю эту невероятную семью. Не могу поделиться фотографией во избежание спойлеров, поэтому вот вам наша первая читка. Это был длинный путь…

Присоединилась к нему и исполнительница роли Мейз Лесли-Энн Брандт.

Премьера первых восьми эпизодов пятого сезона состоялась ещё в августе прошлого года. Однако из-за пандемии доснять оставшиеся удалось лишь в октябре, и в эфир они до сих пор не вышли. Но, думается, сейчас зрители будут только рады растянуть этот процесс.

На экраны помимо Брандт ещё вернутся Том Эллис, Лорен Джерман, Д.Б. Вудсайд, Кевин Алехандро, Эйми Гарсия, Рэйчел Харрис и Скарлетт Эстевес.