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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Превращение в небинарного трансгендера помогает Эллен Пейдж на съёмках «Академии Амбрелла»

Как бы кто ни наслаждался первыми двумя сезонами «Академии Амбрелла», как минимум один участник творческого состава невыразимо страдал на съёмках, пока не случилось чудо и на Эллен Пейдж не снизошло озарение в виде принятия себя как небинарной трансгендерной личности.

Не поверите, но переход в разряд небинарных трансов и смена имени на Эллиот значительно улучшили не только настроение Эллен, но и атмосферу на съёмочной площадке сериала. И это даже не признание самой актрисы-актёра. Это готов подтвердить шоураннер сериала Стив Блэкман

Судя по всему, с его плеч свалилась громадная тяжесть, теперь он чувствует себя комфортно. Ему стало легче, он намного чаще улыбается.

В общем, все вздохнули с облегчением — теперь роль лесбиянки Вани наверянка заиграет новыми радужными красками. Новоявленный бесполый трансгендер признаётся, что временами ещё чувствует себя неловко в окружении коллег, но его никто не обижает, наоборот, все участники съёмочной команды его яростно поддерживают.

Съёмки третьего сезона фантастики стартовали в феврале и представят новую команду супергероев под названием «Академия Спэрроу».

Теги
Академия Амбрелла
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