Создатель «Наследия Юпитера» обещает смесь «Мстителей» и «Крёстного отца» (эксклюзивный кадр с не-Тором)

Если вы видите на этом фото Тора, мы вас не осуждаем, но просим присмотреться — это не он. Это супергерой Утопия (The Utopian) в исполнении Джоша Дюамеля. Журнал Empire опубликовал эксклюзивный кадр из многосерийной супергероики «Наследие Юпитера» по одноимённому комиксу Марка Миллара. Премьера первого сезона состоится на Netflix 7 мая.

Сам Миллар описывает своё детище как амбициозную смесь культового фильма Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея», марвеловских «Мстителей» (это мы уже заметили) и «Крёстного отца 2».

Масштабный фантастический экшен с внушительной хронологией рассказывает о нескольких поколениях американских супергероев. В 1932 году Шелдон (Дюамель) и Грэйс (Лесли Бибб) Сэмпсоны с друзьями обретают сверхспособности и становятся первым поколением супергероев, образуя «Союз правосудия». Спустя годы дети Сэмпсонов Хлоя и Брэндон тоже обретают суперсилы, а вместе с ними и циничное отношение к супергероям. Брат с сестрой ищут своё место в жизни в надежде выйти из тени легендарных родителей.