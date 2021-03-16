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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:

Кэсси Клер сыграет чародейку Филиппу Эйльхарт во втором сезоне «Ведьмака»

Бдительный сайт Redanian Intelligence сообщает, что актёрский состав второго сезона «Ведьмака», чьи съёмки до сих пор продолжаются, пополнила Кэсси Клер, которой досталась роль могущественной чародейки Филиппы Эйльхарт, умеющей оборачиваться совой.

Но это, конечно, далеко не единственное умение чародейки из Редании. Филиппа — основательница и глава Ложи Чародеек, лучшая ученица Тиссаи де Врие — фактически управляла Реданией, диктуя указы королю. Какова будет роль этого персонажа в сюжете экранизации романов Анджея Сапковского, пока не сообщается.

Продолжение тёмного (и продолжающего темнеть) фэнтези от шоураннера Лорен Шмидт Хиссрич, где снимаются Генри Кавилл, Аня Чалотра, Фрейя Аллан, Джои Бэти, Имон Фаррен и Анна Шаффер, выйдет не раньше конца этого года.

Теги
Ведьмак
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