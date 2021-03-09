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Первоисточник: redanianintelligence.com Прямая ссылка на новость:

Во втором сезоне «Ведьмака» зрителя познакомят с обитательницами храма Мелителе

Как заметили внимательные зрители «Ведьмака» от Netflix, в первом сезоне полностью вырезали пребывание Геральта в храме Мелителе — независимом сообществе, где послушниц обучали врачеванию и акушерству. В оригинальных книгах ведьмак долго лечился там от ран после встречи с дочкой короля Фольтеста — стрыгой (упырицей). В книгах эпизод имел лишь одно сюжетно важное значение — он связывал независимые истории о Ведьмаке из сборника рассказов «Последнее желание». Как пишут инсайдеры, второй сезон уже не сможет обойтись без этой местности, ведь теперь она будет иметь куда более важное сюжетное значение. Если боитесь книжных спойлеров, лучше не читайте следующий абзац и сразу переходите дальше.

Вероятно, второй сезон «Ведьмака» охватит события третьей книги цикла Анджея Сапковского «Кровь эльфов». После краткого обучения в Каэр Морхене Геральт отвозит Цири в храм Мелителе, так как девочка перепугала всех ведьмаков своими мрачными пророчествами и неконтролируемой магической силой. Туда же он приглашает чародейку Йеннифер, чтобы та помогла обуздать силу Цири и научила её чародейству.

На роль настоятельницы храма Неннеке пророчат Джули Барклай («Гордость», «Бродчёрч»). Также в сериале появятся известные по книгам персонажи: послушница Иоля (первая или вторая), и влюблённый в Цири ученик-писарь Джарре. Одну из неназванных жриц храма сыграет Наташа Флетчер, чтобы кастинг проекта не казался слишком бледным.

К прочим ролям вернутся Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Джои Бэти, Имон Фаррен, Аня Чалотра, Анна Шаффер и Махеш Джаду в роли мастера меча и великого колдуна. Второй сезон должен появиться на стриминговом сервисе до конца года.

Теги
Ведьмак
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