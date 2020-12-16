Мечи, медальоны и эльфийское знамя на свежих закадровых фото второго сезона «Ведьмака»

Пока исполнитель титульной партии Генри Кавилл поправляется после производственной травмы и рубится в Cyberpunk 2077 , остальная творческая команда пропадает на съёмках второго сезона, официальный твиттер-аккаунт «Ведьмака» развлекает зрителей предпраздничным интерактивом. В рамках рождественской онлайн-кампании 6 Days of Witchmas в сети опубликовали эксклюивные фото со съёмочной площадки продолжения тёмного фэнтези по книгам Анджея Сапковского.

На снимках — ни души, только реквизит из второго сезона: предположительно тренировочные ведьмачьи мечи, ведьмачьи же медальоны (в том числе принадлежащие разным эпохам школы Волка) и знамя скоя’таэлей.

Даты выхода у второго сезона пока нет и появится она нескоро. Предполагается, что продолжение истории о ведьмаке Геральте (Кавилл), принцессе Цири (Фрейя Аллан) и чародейке Йеннифер (Аня Чалотра) успеют показать до конца следующего года.