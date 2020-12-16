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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Секс-скандал и хроники личной жизни: Лили Джеймс сыграет Памелу Андерсон, а Себастиан Стэн — Томми Ли в сериале Hulu

Стриминговый сервис Hulu готовит мини-сериал «Пэм и Томми» о жизни Памелы Андерсон и рок-музыканта Томми Ли. В проект уже даже подыскали исполнителей главных ролей — по информации портала Deadline, актрису сыграет Лили Джеймс («Золушка»), а её возлюбленного — Себастиан Стэн («Сокол и Зимний солдат»). Ещё одну роль застолбил за собой «Американский огурчик» Сет Роген.

Мини-сериал поведает о личной жизни Андерсон и Ли, на протяжении многих лет исправно кормившую папарацци. Не обойдут вниманием и главный скандал в жизни пары, разразившийся, когда достоянием общественности стала украденная любительская видеозапись, живописавшая медовый месяц супругов. Ожидается, что Роген как раз и сыграет человека, выкравшего видеокассету.

Восьмисерийный мини-сериал срежиссирует Крэйг Гиллеспи («Тоня против всех») по сценарию Роберта Сигела («Основатель», «Рестлер»). Сет Роген и Эван Голдберг продюсируют проект. Съёмки планируют начать летом.

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