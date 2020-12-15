Драма «Я могу тебя уничтожить» возглавила список лучших сериалов 2020 года от Metacritic

Вслед за списком лучших фильмов уходящего года именитый портал Metacritic готов назвать и лучшие сериалы 2020-го. Список выдающихся многосерийных проектов, как и в случае с киночартом, составлен на основе отзывов профессиональных рецензентов, которые ввиду сложной ситуации в кинопрокате особое внимание уделили сериалам.

Свои подсчёты Metacritc основывает на аналогичных итоговых списках, которые уже успели опубликовать другие издания и порталы. Сериал получает 3 балла за каждое первое место, 2 балла — за второе место, 1 балл — за места с третьего по десятое и 0,5 балла — за место в двадцатке.

С полным списком из 20 участников можно ознакомиться тут.