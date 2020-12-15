Драма «Я могу тебя уничтожить» возглавила список лучших сериалов 2020 года от Metacritic

Вслед за списком лучших фильмов уходящего года именитый портал Metacritic готов назвать и лучшие сериалы 2020-го. Список выдающихся многосерийных проектов, как и в случае с киночартом, составлен на основе отзывов профессиональных рецензентов, которые ввиду сложной ситуации в кинопрокате особое внимание уделили сериалам.
Свои подсчёты Metacritc основывает на аналогичных итоговых списках, которые уже успели опубликовать другие издания и порталы. Сериал получает 3 балла за каждое первое место, 2 балла — за второе место, 1 балл — за места с третьего по десятое и 0,5 балла — за место в двадцатке.
- «Я могу тебя уничтожить» (I May Destroy You) — 71 балл
- «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) — 38 баллов
- «Ход королевы» (Queen's Gambit) — 27 баллов
- «Реальные упыри» (What We Do In The Shadows) — 26 баллов
- «Миссис Америка» (Mrs America) — 25 баллов
- «Нормальные люди» (Normal People) — 24 балла
- «Тед Лассо» (Ted Lasso) — 24 балла
- «Конь БоДжек» (BoJack Horseman) — 16 баллов
- «Перемены» (Better Things) — 14 баллов
- «Птица доброго Господа» (The Good Lord Bird) — 13,5 баллов
С полным списком из 20 участников можно ознакомиться тут.