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5
СЕРИАЛЫ
745
 
Первоисточник: www.metacritic.com Прямая ссылка на новость:

Драма «Я могу тебя уничтожить» возглавила список лучших сериалов 2020 года от Metacritic

Вслед за списком лучших фильмов уходящего года именитый портал Metacritic готов назвать и лучшие сериалы 2020-го. Список выдающихся многосерийных проектов, как и в случае с киночартом, составлен на основе отзывов профессиональных рецензентов, которые ввиду сложной ситуации в кинопрокате особое внимание уделили сериалам.

Свои подсчёты Metacritc основывает на аналогичных итоговых списках, которые уже успели опубликовать другие издания и порталы. Сериал получает 3 балла за каждое первое место, 2 балла — за второе место, 1 балл — за места с третьего по десятое и 0,5 балла — за место в двадцатке.

  1. «Я могу тебя уничтожить» (I May Destroy You) — 71 балл
  2. «Лучше звоните Солу» (Better Call Saul) — 38 баллов
  3. «Ход королевы» (Queen's Gambit) — 27 баллов
  4. «Реальные упыри» (What We Do In The Shadows) — 26 баллов
  5. «Миссис Америка» (Mrs America) — 25 баллов
  6. «Нормальные люди» (Normal People) — 24 балла
  7. «Тед Лассо» (Ted Lasso) — 24 балла
  8. «Конь БоДжек» (BoJack Horseman) — 16 баллов
  9. «Перемены» (Better Things) — 14 баллов
  10. «Птица доброго Господа» (The Good Lord Bird) — 13,5 баллов

С полным списком из 20 участников можно ознакомиться тут.

5 Обсудить
 14 декабря«Я могу тебя уничтожить» — лучший сериал 2020 года по версии The Hollywood Reporter 14 декабря«Эпидемия», «Ход королевы», «Бумажный дом» — Netflix назвал самые популярные сериалы у российских зрителей в 2020 году 28 октябряЛучший сериал Apple TV+ (и не только) «Тед Лассо» получил продление на третий сезон
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