«Тед Лассо» играючи заполучил третий сезон — Apple не собирается расставаться со своим лучшим сериалом

Иногда всё происходит именно так, как должно, и это именно такой случай — единственный в своём роде «Тед Лассо», способный забороть любого своей добротой, получил абсолютно заслуженное продление на третий сезон, задолго до начала съёмок второго. Стоит отметить прозорливость Apple TV+, сумевшего разглядеть этот бриллиант от Джейсона Судейкиса и Билла Лоуренса («Клиника») и заблаговременно позаботившись о том, чтобы никто другой его не заполучил.

Впрочем, это сам «Тед Лассо» не оставил компании другого выбора — смотрите сами: он не только установил рекордные просмотры потокового сервиса, став комедией №1 во всех 50 странах, включая США, Великобританию, Россию, Германию, Францию, Канаду и Японию, но и увеличил число подписчиков Apple TV+ аж на 25%. Собственные же показатели просмотров к финалу выросли на сумасшедшие 600% — вот она, народная любовь.

Сюжет строится вокруг тренера небольшой футбольной команды из Канзаса (США), нанятого тренировать настоящий английский футбольный клуб. И пусть он не знает правил игры и ненавидит чай, его всеобъемлющий оптимизм, раздражающе-позитивный настрой и самодельные пирожные способны сотворить невозможное.

Главные роли помимо Судейкиса исполнили Ханна Уэддингхэм, Джуно Темпл, Ник Мохаммед, Джереми Свифт, Фил Данстер, Бретт Голдстин и Брендан Хант. Съёмки второго сезона должны начаться в Лондоне в январе следующего года.