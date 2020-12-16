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Первоисточник: www.youtube.com Прямая ссылка на новость:

Принцесса-алкоголичка исследует новые миры в свежем трейлере фэнтези-комедии «Разочарование»

Стриминговый сервис Netflix наконец-то определился с датой выхода третьей 10-серийной части анимационного фэнтези «Разочарование» и заодно выпустил свежий трейлер продолжения. Мультсериал за авторством Мэтта Гроунинга («Симпсоны», «Футурама») вернётся на экраны 15 января.

События комедийного фэнтези разворачиваются в захудалом королевстве Дримлэнд, где обитает молодая принцесса-алкоголичка Бин, её личный демон Люси и верный друг эльф Эльфо. Троица вечно попадает в невероятные передряги, отправляется в приключения, каких врагу не пожелаешь, а неприятности сыплются им на головы как из рога изобилия. Впрочем, это не мешает главным героям продолжать свои незабываемые странствия, которые на этот раз выйдут за границы их мира.

Основных героев озвучивают Эбби Джейкобсон, Нат Факсон, Эрик Андре, Джон Димаджио, Билли Уэст, Морис Ламарш, Тресс Макнилл, Дэвид Херман, Мэтт Берри, Джени Баттен, Рич Фулчер, Ноэль Филдинг и Люси Монтгомери.

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