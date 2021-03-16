Том Хиддлстон играет священника в викторианской драме «Змей в Эссексе» от Apple TV+ (фото)

Грядущая многосерийная премьера от Apple TV+ заиграла новыми красками, когда выяснилось, что главная мужская роль в костюмированной драме «Змей в Эссексе» отдана Тому Хиддлстону («Локи»). Главную героиню экранизации одноимённого романа Сары Перри играет Клэр Дэйнс («Родина»).

Хиддлстон играет преподобного Уильяма Рэнсома — пользующегося безграничным доверием главу местной сельской общины. Уже и первый кадр с персонажем имеется:

События разворачиваются в конце XIX века. Овдовевшая Кора Сиборн (Дэйнс) перебирается из Лондона в деревушку Элдвинтер в графстве Эссекс. Местные жители с недавних пор взволнованы слухами о вернувшемся на окрестные болота мифическом змее-людоеде. Кора — эмансипированная женщина с верой в силу науки и прогресса — решает выяснить, что на самом деле стоит за местной легендой.

Режиссирует мини-сериал Клио Барнард, а сценарий написала Анна Саймон. Обе входят в команду исполнительных продюсеров проекта.