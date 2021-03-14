Новые сериалы 15–21 марта: «Сокол и Зимний солдат»

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Disney+

Приключенческий боевик расскажет о том, как после событий «Мстителей: Финала» Сэм Уилсон (Сокол) и Баки Барнс (Зимний солдат) вместе пускаются в заграничное приключение, которое станет испытанием не только для их способностей, но и для их терпения.

Marvel Studios презентует свой второй сериал и на этот раз обещает обойтись без освежающих экспериментов. Судя по промо-кампании, зрителей ждёт старый добрый марвеловский экшен с остротами и шутейками.