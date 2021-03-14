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Новые сериалы 15–21 марта: «Сокол и Зимний солдат»

Третья мартовская неделя отметится громкой многосерийной премьерой — на цифровой платформе Disney+ выходит новый сериал от Marvel Studios. Передохнув недельку после завершения «ВандаВижн», поклонники вселенной MCU наверняка готовы к приключениям Баки Барнса и Сэма Уилсона в «Соколе и Зимнем солдате».

Понедельник, 15 марта

 
Конец сезона3
Disney Channel
Утиные истории DuckTales

мультсериал, приключения, комедия

В ролях Алан Янг, Расси Тейлор, Теренс Макговерн, Чак Макканн, Брайан Каммингс, Фрэнк Уэлкер

Расширенный полуторачасовой эпизод The Last Adventure! станет заключительным для третьего сезона и мультсериала. Телеканал Disney DX попрощался с проектом в конце прошлого года.

Видео

Вторник, 16 марта

 
Сезон3
FX
Майянцы Mayans M.C.

драма, криминал

В ролях Джей Ди Пардо, Эдвард Джеймс Олмос, Сара Болджер, Клэйтон Карденас, Ричард Кебрал, Майкл Ирби

Создатель Курт Саттер

Спин-офф «Сынов анархии» повествует о байкерском клубе «Майянцы», ведущем дела на границе Мексики и Калифорнии. Главный герой истории — Эзекиэль «Эз» Рейес, после отсидки вернувшийся домой. Парень вынужден приспосабливаться к своему новому статусу человека вне закона в родном городе, где у него когда-то были все шансы на исполнение заветной американской мечты.

Видео

Пятница, 19 марта

 
Премьера+
Disney+
Сокол и Зимний солдат The Falcon and the Winter Soldier

фантастика, боевик, комедия

В ролях Себастиан Стэн, Энтони Маки, Эмили Ванкэмп, Даниэль Брюль, Уайатт Рассел, Эрин Келлиман

Создатель Малкольм Спеллман

Приключенческий боевик расскажет о том, как после событий «Мстителей: Финала» Сэм Уилсон (Сокол) и Баки Барнс (Зимний солдат) вместе пускаются в заграничное приключение, которое станет испытанием не только для их способностей, но и для их терпения.

Marvel Studios презентует свой второй сериал и на этот раз обещает обойтись без освежающих экспериментов. Судя по промо-кампании, зрителей ждёт старый добрый марвеловский экшен с остротами и шутейками.

Видео

 
Конец сезона2
Apple TV+
Прислуга Servant

триллер, мистика

В ролях Тоби Кеббелл, Лорен Эмброуз, Руперт Гринт, Нелл Тайгер Фри, Филлип Джеймс Бреннон, С. Дж. Сон

Создатель Тони Басгэллоп

Второй сезон мистического триллера М. Найта Шьямалана завершится десятым эпизодом Josephine. В конце прошлого года сериал получил от Apple TV+ продление на третий сезон.

Видео

Суббота, 20 марта

 
Сезон3
Adult Swim
Крайний космос Final Space

приключения, анимационный, комедия, научная фантастика

В ролях Тика Самптер, Коти Галлоуэй, Олэн Роджерс, Стивен Юн, Том Кенни, Дэвид Теннант

Создатель Олэн Роджерс, Дэвид Сакс

Астронавт Гэри Гудспид и его напарник Мункейк — инопланетянин, обладающий невероятно разрушительной силой — бороздят безбрежные космические просторы, стремясь разгадать загадку «крайнего рубежа» — точки, где заканчивается вселенная.

Видео

Воскресенье, 21 марта

 
Конец сезона3
Starz
Американские боги American Gods

боевик, приключения, фэнтези

В ролях Эмили Браунинг, Рики Уиттл, Иэн Макшейн, Джонатан Такер, Криспин Гловер, Брюс Лэнгли

Создатель Брайан Фуллер, Майкл Грин, Нил Гейман

Третий сезон тёмного фэнтези по роману Нила Геймана завершится десятой серией Tears of the Wrath-Bearing Tree. Будет ли у сериала четвёртый сезон, кабельный канал Starz пока не решил.

Видео

Теги
ПревьюБаки барнсСебастиан стэнСокол и зимний солдатСэм уилсонЭнтони маки
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