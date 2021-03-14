Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 марта

«Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца». По крайней мере, попытался.
Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала. По крайней мере, пока создатели в здравом уме.
Главный злодей «ВандаВижн» — скорбь. Шоураннер сериала не собиралась включать в сюжет ни Мефисто, ни Магнето. Хотя Жак Шаффер и признаётся в том, что склонна угождать публике.
Опрос показал: зрители не поддерживают решение Disney уволить Джину Карано из «Мандалорца». Но студии нынче ориентируются на вопли в соцсетях.
Съёмки второго сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта официально стартовали. Заботливый Отец держит нас в курсе.
Алан Тьюдик знакомит зрителей с закулисьем «Засланца из космоса» в подборке роликов о создании комедии. На случай, если вы ещё по каким-то странным причинам не приобщились к просмотру.
Руби Роуз готова вернуться в «Бэтвумен». Конечно, если появление Кейт Кейн сюжетно обоснуют.
Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов». Райан Мёрфи делится первым закадровым фото с актёром.
Дракула возвращается наказать своих невест в трейлере зарубленного пилота ABC. Сериал не одобрили в производство из-за вируса.
«Мулан» и «Железный кулак» в одном флаконе — вышел трейлер женского ребута «Кунг-фу». Первая серия о девушке-воине выходит в апреле.
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