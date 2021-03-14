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Демонесса Лесли-Энн Бранд прощается с «Люцифером» Элис Ив отправится в смертельное плавание на кишащем привидениями океанском лайнере «Дело не в политике» — глава Disney прокомментировал увольнение Джины Карано из «Мандалорца» «Лазер-шоу „Три дебила“» — прямая трансляция PS5 получит античит Denuvo
СЕРИАЛЫ
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Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 марта
Теги
ДайджестАлан тьюдикДжина караноДракулаКараноРуби роуз
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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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СкороНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Выйдут в марте

15 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
16 Вт21:45ЕВА (трансляция)
17 СрНоль кадров в секунду
21 ВсНоль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)

Новые выпуски подкастов

 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 453: «Райя и последний дракон» и «Поездка в Америку 2»
 
27Ноль кадров в секунду – 359: Картами по щам
 
0Ноль кадров в секунду
 
 
6ЕВА – 415: Милый мазохизм
 
7Телеовощи – 382: Джедайский Тиндер
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