Неделя сериалов на КГ — главные новости 8–14 марта

Нет жестокому обращению с женщинами: приквел «Игры престолов» не повторит ошибок оригинала. По крайней мере, пока создатели в здравом уме.

Главный злодей «ВандаВижн» — скорбь. Шоураннер сериала не собиралась включать в сюжет ни Мефисто, ни Магнето. Хотя Жак Шаффер и признаётся в том, что склонна угождать публике.

Опрос показал: зрители не поддерживают решение Disney уволить Джину Карано из «Мандалорца». Но студии нынче ориентируются на вопли в соцсетях.

Съёмки второго сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта официально стартовали. Заботливый Отец держит нас в курсе.

Алан Тьюдик знакомит зрителей с закулисьем «Засланца из космоса» в подборке роликов о создании комедии. На случай, если вы ещё по каким-то странным причинам не приобщились к просмотру.

Руби Роуз готова вернуться в «Бэтвумен». Конечно, если появление Кейт Кейн сюжетно обоснуют.

Так выглядит персонаж Маколея Калкина в десятом сезоне «Американской истории ужасов». Райан Мёрфи делится первым закадровым фото с актёром.