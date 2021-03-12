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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Второй сезон «ВандаВижн»? «Сокола и Зимнего солдата»? Кевин Файги рассказал о судьбе сериалов MCU

Многосерийные проекты Marvel на Disney+ задуманы как связующие звенья киновселенной. Отсюда резонный вопрос — будут ли их продлять как простые смертные сериалы? Будет ли второй сезон «ВандаВижн», как далеко забегут «Сокол и Зимний солдат», хватит ли тузов в рукаве у «Локи» — знает лишь Босс. Кевин Файги немного рассказал о своих Планах™:

Вся прелесть MCU, несомненно, в кроссоверах сериалов и фильмов. Всё будет зависеть от сюжета — иногда он будет перетекать во второй сезон, иногда в полнометражный фильм и потом обратно в сериал. Например, Мисс Марвел после дебюта на Disney+ отправится в сиквел «Капитана Марвел». Но мы планируем вторые сезоны для некоторых грядущих сериалов…

Я слишком давно в Marvel, чтобы однозначно ответить на вопрос о втором сезоне «ВандаВижн». Для некоторых сериалов, которые только готовятся к съёмкам, мы планируем конкретные заход на второй и третий сезоны в отличие от, допустим, «ВандаВижн», который переходит прямиком в кино.

Всё это нам пока в новинку. Вся прелесть, восторг и прилив адреналина заключаются в создании чего-то эдакого, в поиске новых способов рассказа историй.

 
Кевин Файги, горит, но не колется

«Сокол и Баки» выходят 19 марта, а Ванду ждём в «Докторе Стрэндже 2». Please stand by…

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