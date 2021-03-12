Как должно было закончиться «Сверхъестественное»: Винчестеры, Kansas и все-все-все

«Сверхъестественное» закончилось. До сих пор не верится, и всё же после 15 лет мучений похождениям братьев Винчестеров настал конец. Охотники на нечисть Сэм и Дин (Джаред Падалеки и Дженсен Эклз) закономерно завершили свой долгий путь на Небесах, где разъезжают на Impala 67 года под классический рок.

Но этот финал не всегда был столь тихим и мирным. Съёмки двух последних серий мистического процедурала пришлись как раз на начало пандемии COVID-19 и потому были отложены до конца 2020 года. К тому моменту ни о каких грандиозных планах, конечно, речи уже не шло. Шоураннер последних четырёх сезонов Эндрю Дэбб поделился первоначальной задумкой финала-апофеоза:

Все, кого парни встретили на пути, собираются в восстановленном Доме у дороги, где группа Kansas играет наш (официально неофициальный) гимн Carry on Wayward Son. Собрать столько людей в ограниченном пространстве, не говоря уж о доставке некоторых наших любимчиков из Лос-Анджелеса, посадить на две недели на карантин ради каких-то полдня работы было нереально. Даже группа Kansas, с которой мы давно всё решили, не была готова к такому путешествию. Поэтому с той концовкой «Сверхъестественного»... покончили. Иногда я думаю о нашей оригинальной идее — семья, друзья и одна из величайших рок-групп мира вместе на площадке — и скучаю по ней, хоть она и не воплотилась. Эндрю Дэбб, что такое «не везёт», и как с этим бороться

К этой прекрасной идее есть только один вопрос — кто, чёрт возьми, перебил всю группу Kansas?!