Грустное прощание: съёмки «Сверхъестесственного» официально завершены

Мы было уже начали думать, что этот день никогда не настанет, и «Сверхъестественное» будет идти вечно, но случилось внезапное. Минувший четверг стал последним съёмочным днём сериала, и все, кто был к нему причастен, не смогли сдержать грусть.

This was the first #Supernatural scene we shot. Today will be the last. I'm grateful & love you all beyond words. But it's only over when you say it is, #SPNFamily. In the words of Kim Manners (RIP): Kick It In The Ass. #SPN @jarpad @JensenAckles @mishacollins pic.twitter.com/GXLqBkanPu