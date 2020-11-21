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Создатель «Сверхъестественного» уверен: его финал сериала фанаты возненавидели бы

Вот и ушла эпоха — 15-летние странствия братьев Винчестеров подошли к концу, и наверняка немало преданных, буквально выросших на «Сверхъестественном» поклонников всласть порыдали над завершением саги. Само собой, не обошлось и без тех, кого концовка порядком расстроила, но вряд ли разочаровавшиеся в нынешнем финале получили бы что-нибудь оптимистичнее, останься у руля сериала его создатель Эрик Крипке.

По крайней мере, так считает сам шоураннер первых пяти сезонов многосерийного ветерана. В беседе с порталом Entertainment Weekly Крипке поведал, что Дженсен Эклз и шоураннеры последнего сезона Эндрю Дэбб и Боб Сингер питчили ему свою концовку, и он совершенно честно пытался придумать что-нибудь достойное в ответ, но так и не придумал, поэтому благословил их концовку, которую назвал в равной степени содержательной и эмоциональной, наполненной позитивной энергией.

Правда, Крипке обмолвился, что у него всё-таки была одна идея, которую он наверняка ввернул бы в повествование, если бы остался заправлять проектом до самого его завершения, но пока не готов поделиться ею с аудиторией. Может, это и к лучшему, потому что создатель сериала уверен, она бы фанатам не понравилась.

Была одна сцена, которую я так и не снял, и наверняка задействовал бы в качестве концовки сериала. Но я определённо не собираюсь раскрывать её. Может быть, когда-нибудь, только не сейчас. Но могу заверить фанатов, что моя концовка был бы куда мрачнее, чем та, которую они получили. Поэтому всем, кто говорит, мол, сериал должен был закончить Крипке, я отвечу: «Вы возненавидели бы мою концовку!» Потому что это сериал-ужастик, и он получил бы соответствующее завершение. Поэтому уверяю вас, нынешняя концовка понравится вам куда больше моей.

 
Эрик Крипке, напугал

Тем, кто с недоверием отнёсся к словам Эрика Крипке, придётся запастись терпением и надеяться, что когда-нибудь в обозримом будущем создатель «Сверхъестественного» признается-таки, как он завершил бы своё детише.

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Сверхъестественное
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