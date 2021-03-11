Мишель Гомес сыграет русскую злодейку в третьем сезоне «Рокового патруля»

Эффектная и талантливая Мишель Гомес («Доктор Кто», «Стюардесса») влилась в актёрский состав третьего сезона «Рокового патруля». Актриса получила партию Мадам Руж. Во вселенной DC так зовут суперзлодейку с русскими корнями и способностью менять облик.

Фантастический экшен HBO Max посвящён отряду супергероев-изгоев, обретших сверхспособности благодаря покалечившему их трагическому случаю. В команду во главе с доктором Найлзом Колдером (Тимоти Далтон) входят Роботмен (Брендан Фрейзер), Безумная Джейн (Дайан Герреро), Эластичная Женщина (Эйприл Боулби), Киборг (Джоиван Уэйд) и Негативный Человек (Мэтт Бомер).

В третьем сезоне Мадам Руж — интригующая, чудаковатая и непростая особа — появляется на пороге Рокового поместья с особой миссией. Ей бы только вспомнить, с какой именно…

За сериал отвечают Джереми Карвер («Сверхъестественное»), Грег Берланти и Сара Шехтер («Стрела»). О дате выхода третьего сезона пока ничего не сообщают.