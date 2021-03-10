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Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Съёмки второго сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта официально стартовали

Участник основного актёрского состава Абубакар Салим сообщает о начале съёмок второго сезона «Взращённых волками» — фантастического триллера Ридли Скотта для стримингового сервиса HBO Max. Сериал удостоился похвал от критиков и зрителей, которых объявленное прошлой осенью продление очень порадовало.

Андроиды Отец (Салим) и Мать (Аманда Коллин) отправлены на другую планету с миссией спасти человечество, вырастив и воспитав потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Но Отец и Мать не единственные, кто борется за выживание человеческого рода. Есть ещё и люди веры во главе с Маркусом (Трэвис Фиммел), и им претит сама мысль о том, что в ответе за новое поколение бездушные роботы.

Главным сценаристом и шоураннером сериала числится Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Скотт поставил первый и второй эпизоды первого сезона, а также входит в команду исполнительных продюсеров. Производство курируют Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.

Теги
Взращённые волками
Комментарии (10)

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