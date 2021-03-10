Съёмки второго сезона «Взращённых волками» Ридли Скотта официально стартовали

Участник основного актёрского состава Абубакар Салим сообщает о начале съёмок второго сезона «Взращённых волками» — фантастического триллера Ридли Скотта для стримингового сервиса HBO Max. Сериал удостоился похвал от критиков и зрителей, которых объявленное прошлой осенью продление очень порадовало.

???? We’re back! ????



Big news this week! Watch this space!



Feeling incredibly fortunate for being here. Thanks to not only the creators & the network, but a BIG THANK YOU to the people who watch & enjoy the show!



Let's have at them.#raisedbywolvesmax @raisedwolvesmax @hbomax pic.twitter.com/w8qKEsy4FH — Abubakar Salim (@Abzybabzy) March 8, 2021

Андроиды Отец (Салим) и Мать (Аманда Коллин) отправлены на другую планету с миссией спасти человечество, вырастив и воспитав потомков землян, сгинувших в поглотившем мир апокалипсисе. Но Отец и Мать не единственные, кто борется за выживание человеческого рода. Есть ещё и люди веры во главе с Маркусом (Трэвис Фиммел), и им претит сама мысль о том, что в ответе за новое поколение бездушные роботы.

Главным сценаристом и шоураннером сериала числится Аарон Гузиковски («Мотылёк»). Скотт поставил первый и второй эпизоды первого сезона, а также входит в команду исполнительных продюсеров. Производство курируют Scott Free Productions, Studio T и Madhouse Entertainment.