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Драки в машине и вне её в отрывке корейского сериала по мотивам хоррора «Паразит»

Источник: Netflix

YouTube-канал Netflix K-Content опубликовал отрывок корейского сериала «Паразит: Серые» (Parasyte: The Grey). Премьера шестисерийного проекта на Netflix будет 5 апреля.

Стриминговый сервис описывает сериал:

Когда неизвестные паразиты насильственно захватывают человеческие тела и обретают власть, людям приходится встать на борьбу с растущей угрозой.

Цитата из пресс-релиза

Проект создан по мотивам хоррор-манги «Паразит» Хитоси Ивааки. Он расскажет зрителям свою, новую историю, в центре которой будет молодая женщина — наполовину человек и наполовину паразит. Она окажется втянута в противостояние людей и монстров, не принадлежа ни к команде по уничтожению паразитов, ни к захватчикам. Снял сериал Ён Сан-хо («Поезд в Пусан», «Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Зов ада»). Сценаристом наряду с ним выступи Рю Ён-джэ («Поезд в Пусан 2: Полуостров», «Бумажный дом: Корея»).

Оригинальная манга «Паразит» выходила в 1988–1995 годах. Она рассказывала, как на Земле появились существа, которые заменяли людей, проникая в их головы и захватывая контроль над телами. Получив себе человеческие тела, они нападали на обычных людей. Главным героем манги был парень, чью руку заменило одно из существ.

В Японии по манге сняли два фильма и аниме-сериал.

 
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