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СЕРИАЛЫ
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«Теория большого взрыва» в «Детстве Шелдона» — в финале появятся Джим Парсонс и Maйeм Биaлик

Источник: CBS

Стартовавший в середине февраля седьмой — заключительный — сезон семейной комедии «Детство Шелдона» своим финальным эпизодом перекинет сюжетный мостик к оригинальному ситкому «Теория большого взрыва», из которого в своё время «Детство» и выросло. Для этого авторы проекта заручились помощью двух участников главного актёрского состава «Теории».

В последней серии приквела, которая выйдет на экраны 16 мая, гостевые роли сыграют Джим Парсонс и Майем Биалик. Первый — в образе взрослого учёного-гения Шелдона Купера, вторая — в образе его супруги Эми Фapы Фayлep. Подробностей их появления в серии нет. Это секрет.

Парсонс, правда, и без того числится в сериале, причём сразу в двух ролях. Выступает закадровым рассказчиком и одним из исполнительных продюсеров проекта. Который, к слову, порадовал создателей и телеканал CBS рейтингами старта финального сезона.

Теги
Детство ШелдонаТеория большого взрыва
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