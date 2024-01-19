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«Детство Шелдона» собрало всю семью на постере финального сезона

Утирая слёзы вместе с многочисленной аудиторией, телеканал CBS опубликовал ансамблевый постер ситкома «Детство Шелдона», где запечатлены все главные персонажи истории — дружное семейство Куперов.

В конце прошлого года, оставив позади сотрясшие индустрию забастовки, участники творческой команды популярной семейной комедии вернулись на съёмочную площадку в последний раз. В ноябре стартовали съёмки седьмого — заключительного — сезона успешного приквела «Теории большого взрыва».

Постеры сериала «Детство Шелдона»

B cepиaлe cнимaютcя Иэн Эpмитaж, Зoи Пeppи, Лэнc Бapбep, Энни Пoттc, Peгaн Peвopд и Moнтaнa Джopдaн. Иcпoлнитeльными пpoдюcepaми выcтyпaют Чaк Лoppи, шoypaннep cepиaлa Cтивeн Moлapo, Toдд Cпивaк и выcтyпaющий в poли paccкaзчикa Джим Пapcoнc.

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