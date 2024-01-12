«Детство Шелдона» получит спин-офф

Популярный семейный ситком «Детство Шелдона» — приквел культовой «Теории большого взрыва» — в этом году попрощается со зрителями на седьмом сезоне. Но поклонники этой вселенной могут быть спокойны — духовное наследие сериалов будет жить в форме спин-оффа.

Пока что безымянный комедийный сериал расскажет о житье-бытье старшего брата Шелдона Купера. Уже известно, что к ролям Джорджа Купера и его невесты Мэнди Макалистер вернутся исполнители этих ролей в «Детстве Шелдона» Монтана Джордан и Эмили Осмент соответственно.

За сериал в качестве исполнительных продюсеров отвечают Стив Холланд, Стивен Моларо и Чак Лорри. Телеканал CBS заказал съёмки 13 эпизодов для сериального сезона 2024–2025.