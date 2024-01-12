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Милош Бикович заполучил роль в третьем сезоне «Белого лотоса»

Источник: Централ Партнершип / HBO

Милош Бикович, как выяснилось, может не только во всяких «Холопах» сниматься да новогоднюю кассу грести — звезда отечественного кино заполучил роль в третьем сезоне «Белого лотоса», максимально обласканного критиками и заваленного наградами сериала HBO.

Компания актёру подобралась серьёзная — как было объявлено ранее, главные роли в продолжении достались Лесли Бибб, Кэрри Кун, Джейсону Айзексу, Мишель Монахан, Паркер Поузи и уже известной нам по первому сезону Наташе Ротуэлл. Среди зачисленных одновременно с Биковичем — Кристиан Фридель, Моргана О’Рейли, Лек Патравади и Шалини Пейрис. Логично предположить, что роль ему досталась отнюдь не главная.

Про третий сезон известно лишь, что его действие развернётся в Таиланде (ставим на роль избалованного русского богатея), а съёмки стартуют уже в феврале. Создатель драмы Майк Уайт обещает небывалый размах:

Это будет «Белый лотос» в абсолюте. Он будет длиннее, масштабнее и безумнее. Я не знаю, что подумают люди, но я невероятно взволнован. Так что по крайней мере по моей личной шкале измерений это хорошо.

За два сезона «Белый лотос» завоевал суммарно 43 номинации на «Эмми» и выиграл 14 из них. А ещё, что более важно, перезапустил карьеру мамы Стифлера. В продолжении, к слову, Дженнифер Кулидж не появится.

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Источник фотографий: Depositphotos

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