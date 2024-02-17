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«Детство Шелдона» стартовало с лучшим за несколько лет результатом

Источник: CBS

Вышедший 15 февраля первый эпизод седьмого — заключительного — сезона семейной комедии «Детство Шелдона», с ходу задрал рейтинговую планку на впечатляющую высоту. Полюбившийся зрителям приквел культового гик-ситкома «Теория большого взрыва» стартовал, что называется, ударно.

Премьера финального сезона собрала у экранов 7,99 млн зрителей, и это лучший за несколько лет результат для премьерного вечера сериала с апреля 2020-го. И благодаря такому впечатляющему началу сейчас «Шелдон» считается самым популярным праймтайм-сериалом недели.

Телеканал CBS успел подогреть и без того высокий интерес аудитории перед самой премьерой душевным трейлером, выпущенным во время трансляции Суперкубка. Видеоролик почти наверняка помог открывающей серии сезона с просмотрами.

Теги
Детство ШелдонаДетство Шелдона
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