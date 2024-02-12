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«Детство Шелдона» обещает яркий финал в трейлере седьмого сезона

Успешный спин-офф культового ситкома «Теория большого взрыва» готовится порадовать зрителей в последний раз. Телеканал CBS показал трейлер седьмого — заключительного — сезона душевной семейной комедии «Детство Шелдона», который стартует буквально на днях — первый эпизод финальной телеглавы выйдет на домашние экраны 15 февраля.

В семейной комедии о юности гениального учёного Шелдона Купера, которого в приквеле играет Иэн Эрмитаж, cнимaютcя Зoи Пeppи, Лэнc Бapбep, Энни Пoттc, Peгaн Peвopд и Moнтaнa Джopдaн. «Оригинальный» Шелдон Купер Джим Парсонс выступает в роли рассказчика и значится в команде исполнительных продюсеров.

Теги
ВидеоДетство Шелдона
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
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Источник фотографий: Depositphotos

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