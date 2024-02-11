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СЕРИАЛЫ
464

Новые сериалы недели: «Детство Шелдона» и пришелец Алан Тьюдик

Источник: CBS

Сколь-нибудь значимых новинок на неделе не ожидается, зато зрители наверняка возрадуются возвращению уже известных сериалов. Аудитория кабельного канала Syfy дождётся премьеры третьего сезона фантастической комедии «Засланец из космоса», а куда более обширная фанатская база «Детства Шелдона» сможет посмотреть первую серию седьмого — финального — сезона семейной комедии.

Среда, 14 февраля

 
Сезон3
Syfy
Засланец из космоса Resident Alien

комедия, фантастика

В ролях Алан Тьюдик, Сара Томко, Кори Рейнольдс, Элис Веттерлунд, Леви Филер, Манделл Моган

Космолёт инопланетянина Гарри потерпел крушение на Земле, и главный герой отыскивает убежище в провинциальном городке штата Колорадо, где постепенно обживается под личиной местного доктора. И чем дольше пришелец живёт среди людей, тем чаще сомневается в своей первоначальной миссии уничтожить человечество.

Видео

Четверг, 15 февраля

 
Сезон3
CBS
Призраки Ghosts

комедия

В ролях Роуз Макивер, Уткарш Амбудкар, Доменик Ди Роса, Найджел Даунер, Эшер Гродман, Тристан Д. Лалла

Создатель Джо Порт, Джо Уайзман

Молодые супруги Саманта и Джей переезжают в дом мечты — доставшийся им по наследству загородный особняк, в котором надеются жить долго и счастливо. Но скоро пара выясняет, что, во-первых, дом от старости разваливается на части, а во-вторых, он битком набит призраками его многочисленных бывших жильцов. Саманта открывает в себе способность общаться с призраками и пытается использовать её, чтобы помочь донимающим её душам обрести долгожданный покой.

Видео

 
Сезон7
CBS
Детство Шелдона Young Sheldon

комедия, семейный

В ролях Джим Парсонс, Иэн Эрмитаж, Лэнс Барбер, Монтана Джордан, Реган Реворд, Зои Перри

Создатель Чак Лорри, Стивен Моларо

Приквел, предназначенный раскрыть тайну детских лет будущего светила науки. Семейная комедия расскажет о 12-летнем гениальном ребёнке Шелдоне и неординарном семействе Куперов из Техаса, о котором, впрочем, и так уже немало известно из основного сериала.

Видео

Воскресенье, 18 февраля

 
Сезон4
CBS
Великий уравнитель The Equalizer

драма, детектив, приключенческий, боевик, триллер

В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра

Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер

Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин Макколл, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

Видео

 
Конец сезона4
HBO
Настоящий детектив True Detective

детектив, драма

В ролях Мэттью Макконахи, Вуди Харрельсон, Мишель Монахэн, Майкл Поттс, Тори Киттлз, Ши Уигхэм

Создатель Ник Пиццолатто

Четвёртый сезон детективной антологии с подзаголовком «Страна ночи» завершится шестым эпизодом.

Видео

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Источник фотографий: Depositphotos

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