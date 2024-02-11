Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 февраля

Русский аристократ Юэн Макгрегор на первых кадрах «Джентльмена в Москве». Мэри-Элизабет Уинстэд, как обычно, прилагается.
Джина Карано подала в суд на Disney и Lucasfilm за необоснованное увольнение. Карано карает.
Супергерой Невский против гигантских жаб в трейлере мультсериала о русских супергероях. Кринжуем.
«Аватар: Легенда об Аанге» должен понравиться фанатам «Игры престолов». Такова цель создателей сериала.
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Второй сезон «Интервью с вампиром» обзавёлся датой выхода (тизер). И свежими кадрами.
Приквел «Игры престолов» об Эйгоне Таргариене и его сёстрах-жёнах напишет сценарист «Бэтмена». Будут Вестерос завоёвывать.
Меченый и Сорвиголова засветили свои костюмы на съёмках «Рождённого заново» (фото). Дерутся.
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Второй сезон «Миротворца»: Джеймс Ганн дописал сценарий. И перечислил персонажей, которые вернутся в сюжет.
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