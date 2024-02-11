Неделя сериалов на КГ — главные новости 5–11 февраля

Далее на КГ

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Неделя аниме на КГ — главные новости 5–11 февраля

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«Шёпот сердца» и «Унесённые призраками» выйдут в российский кинопрокат... опять

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«Девушка, в которую я влюбился на Окинаве, говорит на слишком сильном диалекте, и с ней сложно общаться» — тизер и первые подробности романтического аниме про языковой барьер

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Телеовощи. Выпуск 535: Убивающий лифчик

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Годзилла отпразднует свой 70-летний юбилей с комиксом от IDW

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DC переосмыслило злодейское происхождение Ядовитого плюща и определило её главного врага

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Сценарист комиксов о Призрачном гонщике рассказал, зачем он сделал его суперзлодеем

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Вот и всё, ребята! Warner Bros. всё-таки отменит уже готовый фильм «Койот против «Акме»

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«Этот мир слишком несовершенен» — аниме пpo тecтиpoвщикa, застрявшего в VR-игре, выйдет позже, чем ожидалось

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Топ-30 лучших женских кей-поп-групп на февраль 2024 года