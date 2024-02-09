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Второй сезон «Миротворца»: Джеймс Ганн дописал сценарий

Источник: Max

Властелин обновляющейся экранной вселенной DC на лаврах не почивает. Джеймс Ганн трудится не только над подготовкой к съёмкам своего «Супермена: Наследия», но и готовит второй сезон «Миротворца». В прошлом октябре Ганн сообщал, что начал работать над сценарием, а нынче выясняется, что с этой задачей он уже благополучно справился.

Сценарист-режиссёр-продюсер подтвердил эту информацию в соцсетях, присовокупив к ней важное дополнение по теме. Ганн обнародовал список персонажей первого сезона, которые стопроцентно вернутся в продолжении.

Итак, во втором сезоне похождений Кристофера Смита фигурируют Миротворец (Джон Сина), Линчеватель (Фредди Строма), Джон Экономос (Стив Эйджи), Леота Адебайо (Даниэль Брукс) и Эмилия Харкорт (Дженнифер Холланд). То бишь весь костяк на месте, можно не переживать. Понадеемся, конечно, что и про Орлушу не забудут.

К съёмкам сериал планирует вернуться во второй половине года.

Теги
Миротворец
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