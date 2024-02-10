«Перси Джексон и Олимпийцы» продлён на второй сезон

Во время финансового отчёта Disney выяснились кое-какие важные информационные данные по отдельным проектам студии. К примеру, тем, кому небезразлична судьба детского фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы», будет приятно узнать, что сериал продлён на второй сезон.

Автор литературного первоисточника и по совместительству шоураннер его многосерийной адаптации Рик Риордан может гордиться проделанной работой. Он почти наверняка вернётся к своим обязанностям во втором сезоне, как и юные исполнители главных ролей — Уoкep Cкoбeлл (Перси Джексон), Лea Caвa Джeффpиc (Aннaбeт Чeйз) и Apьян Cимxaдpи (Гровер Андервуд).

Основой для второго сезона проекта, создаваемого для стриминговой платформы Disney+, послужит вторая книга волшебной серии под названием «Море чудовищ».