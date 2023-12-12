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Минотавр, Медуза и Гарпия на свежих постерах «Перси Джексон и Олимпийцев»

Уже совсем скоро поклонники детского фэнтези насладятся просмотром первых эпизодов многосерийного фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы». Но до премьерной даты 20 декабря у них ещё есть время поближе познакомиться не только с главными героями, но и с персонажами второго плана.

В этом деле готовы помочь свежие персональные постеры сериала от шоураннера и автора литературного первоисточника Рика Риордана. В сети появились три свежих афиши — с Минотавром, Медузой Горгоной и Гарпией Алекто.

Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Теги
ГалереяПерси Джексон и Олимпийцы
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Источник фотографий: Depositphotos

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