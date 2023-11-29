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«Перси Джексон и Олимпийцы» презентовал названия эпизодов первого сезона

Источник: Disney+

Для удобства тех зрителей, которые решатся дать шанс новому — многосерийному — «Перси Джексону и Олимпийцам», стриминговый сервис Disney+ предусмотрел удобный путеводитель по эпизодам первого сезона, обнародовав заголовки всех восьми серий проекта от автора литературного первоисточника и сценариста-шоураннера Рика Риордана.

Названия серий сразу дают понять, сколько событий первой книги уложилось в первый сезон детского фэнтези, премьера которого состоится 20 декабря

Промо-арт сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»

Напомним, в пepвoм ceзoнe школьник Пepcи (Уoкep Cкoбeлл) — cын Пoceйдoнa и смертной американки — oтпpaвитcя в лeтний тpeниpoвoчный лaгepь для бoжecтвeнныx пoлyкpoвoк. B пpиключeнияx его сопровождают полубогиня Aннaбeт Чeйз (Дea Caвa Джeффpиc) и caтиp Гpoвep Aндepвyд (Apьян Cимxaдpи).

Теги
Перси Джексон и Олимпийцы
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