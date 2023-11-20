Юный полубог угрожает мечом на свежем постере «Перси Джексона и Олимпийцев»

Вместе с остальными праздничными релизами в промо-гонку включился многосерийный «Перси Джексон и Олимпийцы». Стриминговый сервис Disney+ опубликовал в сети свежий постер экранизации одноимённой книжной серии Рика Риордана. На плакате изображены главные герои приключений первого сезона и дата премьеры — детское фэнтези стартует на цифровой платформе 20 декабря.

В первом сезоне титульный герой Перси (Уокер Скобелл) — сын Посейдона и земной женщины — отправится в летний тренировочный лагерь для божественных полукровок. В приключениях вместе с ним участвует его подружка Аннабет Чейз (Деа Сава Джеффрис), дочь Афины, а также сатир Гровер Андервуд (Арьян Симхадри).