Боги засветились на свежих кадрах «Перси Джексона и Олимпийцев»

Наконец-то в промо-кампании фэнтези для самых маленьких отвели место и взрослым персонажам «Перси Джексона и Олимпийцев». Речь о великих античных богах, а их в сюжете предостаточно. На свежих кадрах среди прочих засветились Зевс (Лэнс Реддик), Посейдон (Тоби Стивенс), Аид (Джей Дюпласс), Гермес (Лин-Мануэль Миранда), Дионис (Джейсон Манцукас), а также Медуза (Джессика Паркер Кеннеди).

Приключенческое фэнтези по романам Рика Риордана (он же шоураннер многосерийной экранизации) стартует на цифровой платформе Disney+ 20 декабря.