 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
Реклама
   

Реклама

ООО

Токен: 4CQwVszH9pUkprdUvLY

     
Женя выросла! Шикарная Дарья Мельникова на съёмках второго сезона новых «Папиных дочек» (фото) Бри Ларсон разозлили — y Кэрол Дэнверс появилась достойная противница в свежем трейлере «Марвелов»
• • •
 
1
СЕРИАЛЫ
АНИМЕ
330

Боги засветились на свежих кадрах «Перси Джексона и Олимпийцев»

Наконец-то в промо-кампании фэнтези для самых маленьких отвели место и взрослым персонажам «Перси Джексона и Олимпийцев». Речь о великих античных богах, а их в сюжете предостаточно. На свежих кадрах среди прочих засветились Зевс (Лэнс Реддик), Посейдон (Тоби Стивенс), Аид (Джей Дюпласс), Гермес (Лин-Мануэль Миранда), Дионис (Джейсон Манцукас), а также Медуза (Джессика Паркер Кеннеди).

Приключенческое фэнтези по романам Рика Риордана (он же шоураннер многосерийной экранизации) стартует на цифровой платформе Disney+ 20 декабря.

Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы» Кадры из сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Теги
ГалереяПерси Джексон и Олимпийцы
Комментарии (1)

Ещё на эту тему

+Синие ребята на свежем постере «Перси Джексона и Олимпийцев» 7Тизер «Перси Джексона и Олимпийцев» обещает эпичные приключения 5«Перси Джексон и Олимпийцы» хвалятся своими главными героями на свежих кадрах фэнтези

Тоже интересно

3Черепашки-ниндзя узнают, кто их настоящий создатель, в новом отрывке 6Плохого гуся должно быть много: тизер второго DLC к Atomic Heart 0«Злодейка 99-го уровня» — трейлер аниме про очередную попаданку в отомэ-игру 0Появились первые изображения фигурок Бэтмена, Женщины-кошки и Харли Квинн от McFarlane Toys 3Unity Technologies извиняется и пересматривает изменения в политике отъёма денег y разработчиков

Далее на КГ

0
Неделя аниме на КГ — главные новости 9–15 октября
 0
Финал «Спецагента Арчера» выйдет в декабре (видео)
 1
Новые фильмы недели: «Телохранитель на фрилансе» с Джоном Синой и другие новинки кино
 0
Новые сериалы недели: криминальный триллер «Убить Риту» и возвращение «Загрузки»
 0
Неделя кино на КГ — главные новости 9–15 октября
 0
Marvel раскрыло подробности мрачнейшего будущего Мстителей
 0
Баба Яга Юлия Пересильд на кадрах масштабного эпика «Последний богатырь. Наследие»
 0
Неделя сериалов на КГ — главные новости 9–15 октября
 1
Могучий котик и какие-то люди на постерах «Марвелов»
 0
Мир Marvel погрузится в кровавую баню: анонсирован новый вампирский кроссовер
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино «Это тупо» — Майкл Кейн об интимных координаторах на съёмках любовных сцен
 
Дженсен Эклс шлёт чёткий сигнал co съёмочной площадки «Поколения „Ви“»
 
Fifty Fifty проиграла суд против Attrakt
 
Кино Пол Джаматти воспитывает трудного подростка в трейлере драмы «Оставленные»
 
Castlevania: Nocturne вернётся на второй сезон (видео)
 
Кино Экшен «Круче некуда» c Джеки Чаном и Джоном Синой уже доступен в цифре
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
0Телеовощи – 518: Разный кримпай
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 589: «Звук свободы», «Особняк с привидениями», фильм пpo Maйклa Джeкcoнa, возвращение Джoна Ву
 
1Ноль кадров в секунду – 495: Что такое Игропром?
 
 
0Ноль кадров в секунду – 494: Уходящий Райан
 
 
4ЕВА
 
 
3Телеовощи – 517: Одна большая проблема
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 588: «Миссия невыполнима 7», «Гран туризмо», победа над ИИ, пepeзaпycк «Людeй Икc»
 
5ЕВА – 549: Кризис посттравматического возраста
 
5Телеовощи – 516: Мы слишком далеко зашли
 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 587: «Неудержимые 4», новые «Дети шпионов», мемуары Лecли Джoнc, «Никто тебя не спасёт», «Айта»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru