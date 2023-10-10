Синие ребята на свежем постере «Перси Джексона и Олимпийцев»

Необычные школьники готовы к испытаниям. Даже божественным артефактом для такого дела успели разжиться. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий постер подросткового фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» с главными героями сюжета. В центре заглавный герой в исполнении Уокера Скобелла. Ассистируют ему Арьян Симхади (сатир Гровер Андервуд) слева и Леа Сава Джеффрис (сильно загоревшая полубогиня Аннабет Чейз) справа.

Трио главных героев окунётся в приключения в период зимних праздников — премьера многосерийного фэнтези по романам Рика Риордана (он же ответственный за кастинг шоураннер сериала) состоится 20 декабря.