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Синие ребята на свежем постере «Перси Джексона и Олимпийцев»

Необычные школьники готовы к испытаниям. Даже божественным артефактом для такого дела успели разжиться. Стриминговый сервис Disney+ опубликовал свежий постер подросткового фэнтези «Перси Джексон и Олимпийцы» с главными героями сюжета. В центре заглавный герой в исполнении Уокера Скобелла. Ассистируют ему Арьян Симхади (сатир Гровер Андервуд) слева и Леа Сава Джеффрис (сильно загоревшая полубогиня Аннабет Чейз) справа.

Трио главных героев окунётся в приключения в период зимних праздников — премьера многосерийного фэнтези по романам Рика Риордана (он же ответственный за кастинг шоураннер сериала) состоится 20 декабря.

Постеры сериала «Перси Джексон и Олимпийцы»
Теги
ГалереяПерси Джексон и Олимпийцы
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