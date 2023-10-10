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Светские страсти разыгрываются в трейлере второго сезона «Позолоченного века»

В те дремучие времена, когда людям некуда было себя деть ввиду отсутствия интернета и соцсетей, они то и дело ссорились, плели интриги и выясняли отношения. Канал HBO выпустил трейлер второго сезона костюмированной драмы «Позолоченный век». Все, кто скучает по сериалам вроде «Аббатства Даунтон», смогут прильнуть к домашним экранам, чтобы насладиться новыми эпизодами, с 29 октября.

Проект Джулиана Феллоуза освещает события, происходившие во времена американского Позолоченного века — эпохи перемен. Старшее поколение ещё цепляется за прошлую жизнь, а молодое, к которому относится и главная героиня Mэpиaн Бpyк, смотрит в будущее.

Теги
ВидеоПозолоченный век
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Источник фотографий: Depositphotos

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