Возвращение в «Позолоченный век» — вышел тизер второго сезона костюмированной драмы

Многосерийная костюмированная драма «Позолоченный век» напоминает о своём существовании — кабельный канал HBO выпустил тизер второго сезона проекта от создателя культового «Аббатства Даунтон» Джулиана Феллоуза. Свежие эпизоды о нешуточных великосветских страстях начнут выходить 29 октября.

События разворачиваются в декорациях Позолоченной эпохи, отметившейся большими переменами в истории США. Осиротевшая Мэриан Брук переезжает из провинциальной Пенсильвании в Нью-Йорк под крыло своих состоятельных, консервативно настроенных тётушек. В новом для себя мире девушка стоит перед выбором — следовать отмирающим правилам уходящей эпохи или прокладывать собственный путь.

И эксклюзивные кадры от Vanity Fair: