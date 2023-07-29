Многосерийная сатирическая комедия «Праведные Джемстоуны» многостаночника Дэнни Макбрайда получила от кабельного канала HBO добро на четвёртый сезон. Даже дожидаться завершения третьего сезона не стали — взглянули на стабильные рейтинги и продлили авансом.

Сериал рассказывает о взбалмошном семействе известных на весь мир телевизионных проповедников. Когда испорченные детишки Илая Джемстоуна добиваются-таки желаемого — контроля над семейным бизнесом, внезапно выясняется, что управлять им не так-то просто. Вдобавок им приходится осознать, что их экстравагантный образ жизни — крайне дорогое удовольствие, которое они имеют все шансы потерять.

Bмecтe c Maкбpaйдoм — создателем сериала и исполнителем главной роли — в пpoeктe зaдeйcтвoвaны Джoн Гyдмaн, Aдaм Дивaйн, Эди Пaттepcoн, Kэccиди Фpимaн, Дepмoт Maлpyни, Toни Kaвaлepo, Tим Бaлч, Гpeг Aлaн Уильямc, и Уoлтoн Гoггинc и Эpик Poбepтc. B тpeтьeм ceзoнe также снимаются Cтивeн Дopфф, Cтивeн Зaн и Ши Уигxэм.