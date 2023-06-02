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Золотые люди на постере комедии «Праведные Джемстоуны»

На официальном плакате к третьему сезону сатирической комедии «Праведные Джемстоуны» вы видите золотых людей. В буквальном смысле этого слова. А вот что скрывается под этой обильной позолотой, лучше не знать, но догадаться можно легко.

Многосерийная история о семействе безумно популярном и просто безумном семействе телевизионных евангелистов возвращается со свежими эпизодами на кабельный канал HBO уже 18 июня.

Постеры сериала «Праведные Джемстоуны»

Исполнитель главной роли (вернее, одной из) Дэнни Макбрайд несёт полную ответственность за творящееся на экране — он числится создателем, шоураннером, сценаристом, режиссёром и продюсером сериала.

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ГалереяПраведные Джемстоуны
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Источник фотографий: Depositphotos

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