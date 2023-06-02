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Саманта Джонс возвращается во втором сезоне «И просто так»

Источник: HBO Max

На протяжении многих лет исполнительница роли успешной пиарщицы Саманты Джонс Ким Кэтролл говорила, что завязала с «Сексом в большом городе» и никаких возвращений в «И просто так» даже близко быть не может.

На то было несколько причин. Конфликт с Сарой Джессикой Паркер, желание идти дальше и развиваться в других проектах. Кроме того, Кэтролл не нравилась сюжетная линия Саманты, которую ей предложили создатели сериала. Согласно продолжению истории, у героини начинались своего рода отношения по переписке с несовершеннолетним сыном Миранды.

Словом, с возвращением не срослось. Тем не менее Саманта появилась в первом сезоне «И просто так» — по сюжету Кэрри Брэдшоу перебрасывается с ней редкими сообщениями, так как и на экране у героинь натянутые отношения.

Но во втором сезоне всё изменится. Отчасти. Variety сообщает, что Саманта Джонс появится в продолжении. Правда, это будет не полноценное возвращение, а камео: маленький фрагмент, в котором героиня разговаривает по телефону с Кэрри. Снимали его, учитывая ранее упомянутый конфликт, без участия Сары Джессики Паркер, других коллег по фильму и даже шоураннера Майкла Патрика Кинга.

Премьера второго сезона «И просто так» — 22 июня.

Теги
И просто так
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Источник фотографий: Depositphotos

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