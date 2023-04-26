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Старушки возвращаются в тизере второго сезона спин-оффа «Секса в большом городе»

Кэрри продолжает тусить со своими подружками и встречает свою старую любовь. Стриминговый сервис Max презентовал тизер второго сезона драмеди «И просто так» — многосерийного сиквела культового сериала «Секс в большом городе», называемого его новой главой.

Свежие эпизоды сериала о дружбе и любви в современном Нью-Йорке с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис в главных ролях начнут выходить в июне. Точную дату потоковая платформа канала HBO сообщит позже.

Шоураннером, а также исполнительным продюсером наряду с исполнительницами центральных ролей выступает Майкл Патрик Кинг.

Теги
ВидеоИ просто так
Комментарии (2)

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Комиксы
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Подкасты
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