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Эйдан возвращается на новых фото со съёмок второго сезона «И просто так»

Источник: HBO

Подъехали новые фото со съёмок второго сезона «И просто так», которые подтверждают возвращение Эйдана Шоу (Джон Корбетт) запасного мистера Бига для Кэрри. Сначала у них дважды не сложилось в сериале «Секс в большом городе», потом в одноимённом фильме, но они не сдаются — или хотя бы сохранили хорошие отношения после расставания, что само по себе искусство.

При жизни оригинального сериала Эйдан проявил себя противоречиво, но среди бывших Кэрри он далеко не худший — для этого всегда можно вспомнить писателя Бергера, который завидовал её успеху.

Промо-арт сериала «И просто так» Промо-арт сериала «И просто так»

В конце первого сезона проекта Кэрри помирилась с Самантой (номинально, Ким Кэтролл не вернулась к роли), развеяла прах мистера Бига в Париже и осудила Миранду за то, что та изменилась.

Дата выхода второго сезона «И просто так» пока неизвестна.

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И просто так
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Источник фотографий: Depositphotos

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