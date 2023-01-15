Эйдан возвращается на новых фото со съёмок второго сезона «И просто так»

Подъехали новые фото со съёмок второго сезона «И просто так», которые подтверждают возвращение Эйдана Шоу (Джон Корбетт) запасного мистера Бига для Кэрри. Сначала у них дважды не сложилось в сериале «Секс в большом городе», потом в одноимённом фильме, но они не сдаются — или хотя бы сохранили хорошие отношения после расставания, что само по себе искусство.

При жизни оригинального сериала Эйдан проявил себя противоречиво, но среди бывших Кэрри он далеко не худший — для этого всегда можно вспомнить писателя Бергера, который завидовал её успеху.

В конце первого сезона проекта Кэрри помирилась с Самантой (номинально, Ким Кэтролл не вернулась к роли), развеяла прах мистера Бига в Париже и осудила Миранду за то, что та изменилась.

Дата выхода второго сезона «И просто так» пока неизвестна.