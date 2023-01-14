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СЕРИАЛЫ
477

Канал TNT отказался от четвёртого сезона триллера «Сквозь снег»

Источник: TNT

Список сериалов-брошенок пополнился скоростным триллером «Сквозь снег». Прошлым летом кабельный канал TNT продлил сериал на четвёртый — финальный — сезон, а нынче решил и вовсе от него отказаться. И последнему оригинальному художественному сериалу канала придётся искать себе новую платформу, чтобы показать финальные серии зрителям.

Говорят, студия Warner Bros., владеющая каналом, отказалась от сериала в рамках своей программы по списанию налогов, которая является частью всеобъемлющего плана по оптимизации контента с тех пор, как в 2022-м компанию возглавил Дэвид Заслав.

В третьем сезоне персонажи домчались до важной сюжетной точки: выживанцы студёного постапокалипсиса надеются отыскать рай на земле — благословенное место, где началось активное таяние снега. Съёмки финального сезона стартовали в конце марта. Его шоураннером выступает Пол Збышевски («Остаться в живых», «Агенты Щ.И.Т.»).

В сериале снимаются Давид Диггс, Дженнифер Коннелли, Шон Бин, Роуэн Бланчард, Элисон Райт, Мики Самнер, Иддо Голдберг, Лина Холл, Кэти Макгинесс, Сэм Отто и Кларк Грегг. За производство отвечает Tomorrow Studios, которая и занимается поисками нового пристанища для проекта.

Теги
Сквозь снег
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