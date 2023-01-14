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Фрэнклин Сэйнт строит империю в трейлере шестого сезона наркодрамы «Снегопад»

Война за выживание достигнет своего апогея. Кабельный канал FX показал трейлер шестого — заключительного — сезона криминальной драмы «Снегопад». Двухсерийная премьера финальной телеглавы состоится 22 февраля.

Наркодрама повествует о Лос-Анджелесе 80-х, погрязшем в кокаиновой эпидемии. Глвный герой истории — обогащающийся на чужой зависимости глава наркодилеров Фрэнклин Сэйнт (Демсон Идрис). События шестого сезона разворачиваются в 1986 году и расскажут, чем завершится междоусобная война в семействе Сэйнтов.

В касте проекта также значатся Картер Хадсон, Серхио Перис-Менчета, Эмили Риос и другие. Шоураннерами выступают Эрик Амадио и Дэйв Андрон («Правосудие»).

Теги
ВидеоСнегопад
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