Неузнаваемый Роберт Дауни-младший на съёмках драмы «Сторонник» от режиссёра «Олдбоя»

Тони Старк уже не тот. Да это и не Тони Старк. Пережившего любопытную трансформацию Роберта Дауни-младшего на днях застукали на съёмках многосерийной драмы «Сторонник» (The Sympathizer) в Лос-Анджелесе. Издание New Yourk Post опубликовало несколько снимков с локации.

Мини-сериал кабельного канала HBO, шоураннером которого выступает Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка»), основан на одноимённом романе американца вьетнамского происхождения Вьет Тан Нгуена и представляет собой смесь шпионского триллера и кросскультурной сатиры.

Главный герой истории шпионил для коммунистов в последние дни Вьетнамской войны, потом перебрался в Лос-Анджелес, где внедрился в общину вьетнамских беженцев, а позже ещё и выступит консультантом голливудской картины о войне во Вьетнаме.

Поговаривают, у Дауни-младшего в проекте несколько ролей — он сыграет главного героя, а также сразу нескольких антагонистов, включая конгрессмена, агента ЦРУ и голливудского режиссёра.