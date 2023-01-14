 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Вот это зверь! «Чебурашка» оформил 1,4 млрд рублей за четыре дня Сиськи, мат и угарные вечеринки — свежий трейлер «Вавилона» не даёт заскучать Небольшое рождественское чудо «Аватара 2» в домашнем прокате Голый Ли Пейс и другие эпические кадры в тизере второго сезона «Основания» «Заботы принцессы вампиров-хикикомори» — трейлер и анонс комедийного аниме про вампиршу-затворницу, которой приходится командовать армией
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
395

Неузнаваемый Роберт Дауни-младший на съёмках драмы «Сторонник» от режиссёра «Олдбоя»

Тони Старк уже не тот. Да это и не Тони Старк. Пережившего любопытную трансформацию Роберта Дауни-младшего на днях застукали на съёмках многосерийной драмы «Сторонник» (The Sympathizer) в Лос-Анджелесе. Издание New Yourk Post опубликовало несколько снимков с локации.

Мини-сериал кабельного канала HBO, шоураннером которого выступает Пак Чхан Ук («Олдбой», «Служанка»), основан на одноимённом романе американца вьетнамского происхождения Вьет Тан Нгуена и представляет собой смесь шпионского триллера и кросскультурной сатиры.

Промо-арт сериала «Сторонник» Промо-арт сериала «Сторонник» Промо-арт сериала «Сторонник»

Главный герой истории шпионил для коммунистов в последние дни Вьетнамской войны, потом перебрался в Лос-Анджелес, где внедрился в общину вьетнамских беженцев, а позже ещё и выступит консультантом голливудской картины о войне во Вьетнаме.

Поговаривают, у Дауни-младшего в проекте несколько ролей — он сыграет главного героя, а также сразу нескольких антагонистов, включая конгрессмена, агента ЦРУ и голливудского режиссёра.

Теги
Сторонник
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

33Элли и Джоэл приглашают в мир-руину — вышел ролик о создании триллера «Одни из нас» 11Мигель Сапочник покинул второй сезон «Дома Дракона» из-за жены 7Рэйвен в белом на свежих промо-фото «Титанов»

Тоже интересно

5Злой Санта отдубасил «Чёрную Пантеру 2» в американском прокате 1Все смотрят Blackpink: иконическая Ddu-Du Ddu-Du набирает 2 млрд просмотров 5Даниэль Брюль прокомментировал возможное появление Барона Земо в «Громовержцах» 5«Чёрная Пантера» добавляет красок на новых ярких постерах «Ваканды навеки» 15Ева Грин готова сниматься в экранизациях комиксов, но с небольшим условием

Далее на КГ

1
Джереми Реннер и компания рассказывают о втором сезоне «Мэра Кингстауна»
 16
В Дубае завершились съёмки эротической драмы «Эскортница» с Нагиевым и Старшенбаум (фото)
 0
У Dreamcatcher вышел специальный сингл Reason (видео)
 7
«Операция „Фортуна“» не смогла забороть «Чебурашку», но обошла «Аватара 2»
 0
Тэян из Bigbang и Чимин из BTS выпустили совместный трек Vibe (видео)
 1
Кастинг на роль Супермена будет проходить по методологии Джеймса Ганна
 5
«Чебурашка» обошёл «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в российском прокате
 8
Лиам Нисон и его 100-й фильм! Трейлер нуарного детектива «Марлоу»
 7
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 7
Авторы D&D попытались отозвать открытую лицензию на использование механик игры, авторы Pathfinder ответили созданием собственной
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Детектив Конан» — сборы в японском прокате 25-го аниме-фильма франчайза и анонс новой полнометражки
 
Игры Из порно в инди-хорроры? Актриса MollyMoonn вдохновила разработчика игр своими роликами в TikTok
 
Кино Танцы и песни до упаду: Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл в трейлере фильма «В духе Рождества»
 
Заклятый враг Карателя может воскреснуть в новых выпусках
 
Игры Анонсирован ремейк первого «Ведьмака»
 
Игры BioWare показала тизер новой Mass Effect
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
7Лазер-шоу «Три дебила» – 550: «Кот в сапогах 2», «Чебурашка», «Всевидящее око»
 
1Ноль кадров в секунду – 456: Ретрейсинг тьмы
 
0Телеовощи – 478: Постоянное задронство
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 110: No Country for Old Devs
 
10Лазер-шоу «Три дебила» – 549: «Гром: Трудное детство», «Меню», «Происшествие в стране Мульти-Пульти»
 
0Телеовощи – 477: Шоураннера на вилы
 
0Ноль кадров в секунду – 455: Неустаревающий юмор
 
18ЕВА
 
 
8Ноль кадров в секунду – 454: Кадры против God of War: Ragnarök, финал
 
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 548: «Достать ножи: Стеклянная луковица», «Жестокая ночь», первый взгляд на Алису Селезнёву
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru