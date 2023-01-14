Джереми Реннер и компания рассказывают о втором сезоне «Мэра Кингстауна»

Продолжение криминальной драмы ожидаемо повысит сюжетные ставки для всех действующих лиц истории — об этом и многом другом рассказывают участники творческой команды «Мэра Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли. Криминальная драма Тейлора Шеридана возвращается на стриминговый сервис Paramount+ с новыми эпизодами уже завтра, 15 января.

Проект сосредоточен на проблемах социального неравенства, расизма и коррупции. В центре истории находится влиятельное семейство Макласки из городка Кингстаун, штат Мичиган, где самый прибыльный бизнес — тюрьмы.

В актёрском составе сериала также значатся Дайэнн Уист, Хью Диллон, Тоби Бамтефа, Тейлор Хэндли, Эмма Лейрд, Эйдан Гиллен и другие. Шеридан и Реннер состоят в команде исполнительных продюсеров.