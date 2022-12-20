 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Информация о прибыльности «Чёрного Адама» оказалась фейком от Дуэйна Джонсона «Кошмарный» бэтмобиль Бена Аффлека из «Лиги справедливости Зака Снайдера» появился в сети (фото) Blackpink — артисты года по версии TIME (фото) Фиаско «Колец власти»: агрегатор Metacritic составил топ лучших сериалов 2022 года «Ген искусственного интеллекта» — анонс и тизер научной фантастики о лечении роботов и андроидов
• • •
 
СЕРИАЛЫ
411

Приквел «Йеллоустоуна» установил новый рекорд для Paramount+

Источник: Paramount+

Экранная империя Тейлора Шеридана уверенно распространяет своё влияние на зрительскую аудиторию Paramount+. Стриминговый сервис спешит отчитаться, что премьера очередного приквела «Йеллоустоуна» установила новый рейтинговый рекорд для вещателя. Речь идёт о первых успехах вестерна «Йеллоустоун: 1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен.

Дебютный эпизод драмы за первые сутки собрал 7,4 млн просмотров и стал самой успешной премьерой за всю историю видеосервиса, улучшив предыдущий рекорд на без малого 80%. Позади остались достижения Halo, первого приквела «1883», «Мэра Кингстауна» и «Короля Талсы». Особенно примечательно, что все эти проекты, кроме первого, тоже принадлежат Шеридану.

Сериал рассказывает о предках современных Даттонов из начала XX века. Джейкобу и Каре, стоящим во главе семейства владельцев ранчо в Монтане, пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии. Основной заботой Даттонов, как и в XXI веке, были жестокие и жадные соседи, покушавшиеся на их владения.

Теги
Йеллоустоун: 1923
Комментарии

Ещё на эту тему

+Харрисон Форд и его семейство на ретро-кадрах вестерна «Йеллоустоун: 1923» +Харрисон Форд и его семья на персонажных постерах приквела «Йеллоустоун: 1923» 9Харрисон Форд и Хелен Миррен защищают своё ранчо от злодея Тимоти Далтона в трейлере вестерна «Йеллоустоун: 1923»

Тоже интересно

1Новый комикс Марка Миллара будет похож на «Чарли и шоколадную фабрику» с супергероями 0Легендарный художник Джим Ли показал своих Диких Котов 8Камео без камео: Генри Кавилл ни разу не появлялся на съёмках «Чёрного Адама» 2Трейлеры с деталями Forspoken: паркур, экшен, побочный контент 8Хотя бы навалять Вину Дизелю с его «Форсажами»: на какие достижения «Чёрного Адама» надеется Дуэйн Джонсон

Далее на КГ

5
Создатель триллера «Одни из нас» назвал сюжет игры-первоисточника величайшим
 8
Сериал God of War будет «верен первоисточнику»
 1
Крис Хемсворт опять ввязался в мордобой — свежий кадр из «Тайлера Рейка 2»
 1
«Крид 3» — не просто фильм про бокс: режиссёр Майкл Б. Джордан играет по-крупному (видео)
 1
ЕВА-509: Прямая трансляция
 0
«Миссия семьи Ёдзакура» — анонс аниме на популярную шпионскую тему
 1
«Аркнайтс» — анонс второго сезона
 0
«Накопление 80 000 золотых монет в другом мире на старость» — полноценный трейлер аниме про попаданку-возвращенку, любящую деньги
 3
Epic Games оштрафовали на полмиллиарда за внутриигровые покупки
 3
Альтернативно висящий: Майлз Моралес против всех на постере «Человека-паука: Через вселенные 2»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Будто призрака увидел» — королевский биограф в восторге от Элизабет Дебики в «Короне»
 
Аниме «Гамера: Перерождение» — новый проект о гигантском монстре
 
Кино Капитан Мадс Миккельсен на первых фото со съёмок исторической драмы «Бастард» Николая Арселя
 
Кино Проклятая монахиня нашла свою первую жертву: актрису из сериала «Эйфория»
 
Amazon официально запустил в работу сериал по God of War
 
Кино Дженнифер Лоуренс нашла начинающего актёра для своей пошлой комедии
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
4Телеовощи – 475: Шатание иерархии
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 546: Переполох в DC, «Пиноккио Гильермо дель Торо», «Освобождение», «Сердце пармы»
 
5Ноль кадров в секунду – 452: Самый чёрный город Франции
 
 
12ЕВА – 508: Лирический Токарев
 
46Телеовощи – 474: Мутный карлик
 
5Лазер-шоу «Три дебила» – 545: «Либерея», норвежский «Тролль» и куча трейлеров
 
6Ноль кадров в секунду
 
 
4Ноль кадров в секунду – 451: Кадры против God of War: Ragnarök, продолжение
 
 
14ЕВА – 507: Задолбака-сан
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru