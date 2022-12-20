Приквел «Йеллоустоуна» установил новый рекорд для Paramount+

Экранная империя Тейлора Шеридана уверенно распространяет своё влияние на зрительскую аудиторию Paramount+. Стриминговый сервис спешит отчитаться, что премьера очередного приквела «Йеллоустоуна» установила новый рейтинговый рекорд для вещателя. Речь идёт о первых успехах вестерна «Йеллоустоун: 1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен.

Дебютный эпизод драмы за первые сутки собрал 7,4 млн просмотров и стал самой успешной премьерой за всю историю видеосервиса, улучшив предыдущий рекорд на без малого 80%. Позади остались достижения Halo, первого приквела «1883», «Мэра Кингстауна» и «Короля Талсы». Особенно примечательно, что все эти проекты, кроме первого, тоже принадлежат Шеридану.

Сериал рассказывает о предках современных Даттонов из начала XX века. Джейкобу и Каре, стоящим во главе семейства владельцев ранчо в Монтане, пришлось жить и выживать во времена сухого закона и Великой депрессии. Основной заботой Даттонов, как и в XXI веке, были жестокие и жадные соседи, покушавшиеся на их владения.