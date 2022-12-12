Харрисон Форд и его семья на персонажных постерах приквела «Йеллоустоун: 1923»

Стриминговый сервис Paramount+ вовсю готовится к важной многосерийной премьере — релизу первого эпизода «Йеллоустоуна: 1923». Драматический вестерн познакомит зрителей с поколением Даттонов из 20-х годов прошлого века. Тогда во главе династии владельцев обширного ранчо стояли Джейкоб Даттон (Харрисон Форд) и его бесстрашная супруга Кара Даттон (Хелен Миррен). Для них и их домочадцев выделили подборку персональных афиш.

Время было другое, а проблемы те же — зажиточным землевладельцам из Монтаны приходилось буквально воевать за свою собственность сов семи, кто на оную заглядывался, включая жадных и жестоких соседей.