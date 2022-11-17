 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
Рецензия и отзывы на фильм «На Западном фронте без перемен» Дженнифер Лоуренс жалеет, что снялась в «Пассажирах» Наследница Тони Старка красуется в своём суперкостюме в свежем тизере «Чёрной Пантеры 2» Суперженщина Кейт Бекинсейл на первом кадре экшена «Чёрная канарейка» КГ играет: Soldier of Fortune II: Double Helix, часть 2
СЕРИАЛЫ
218
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Пятый сезон «Йеллоустоуна» установил новый рекорд

Источник: Paramount

Стартовавший на днях пятый сезон семейной драмы «Йеллоустоун» с Кевином Костнером во главе каста отметил свой дебют как и положено — новым рекордом для себя и своей платформы вещания. Зачинатель целого франчайза Тейлора Шеридана продемонстрировал прирост в просмотрах: первую серию пятого сезона посмотрело 8,8 млн зрителей, и эта цифра на 10% превышает результат премьеры четвёртого сезона.

И это только показатели премьерного дня. После сбора результатов по всем цифровым платформам, на которых выходит сериал, выяснилось, что премьерный эпизод пятого сезона насобирал 12,1 млн просмотров.

Вишенка на торте: подскочившие рейтинговые показатели во всех ключевых демо. Премьера пятого сезона может похвастаться 52%-м приростом в возрастной категории «от 18 до 34 лет», 22%-м приростом в категории «18–49 лет» и 13%-м приростом в категории «от 25 до 54 лет». Короче, все от мала до велика любят вникать в семейные дела Даттонов.

А на подходе ещё один сериал по вселенной неовестерна — приквел «Йеллоустоун: 1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен. Премьера состоится 18 декабря.

Теги
Йеллоустоун
Комментарии

Ещё на эту тему

3Суровые Харрисон Форд и Хелен Миррен в тизере вестерна Тейлора Шеридана «Йеллоустоун: 1923» 21Индиана Джонс и его любимая женщина на первых промо «Йеллоустоуна: 1923» Тейлора Шеридана 4Гангстер Сталлоне обживается на новом месте в свежем трейлере «Короля Талсы» Тейлора Шеридана

Тоже интересно

8Blackpink снова ставит рекорды, теперь с альбомом Born Pink 6Новый защитник Ваканды зрелищно расправляется с врагами в новом ролике «Чёрной Пантеры 2» 0Властелин колец - смотрим первые 2 серии 24Сериал «Обитель зла» закрыт после первого сезона 6Эмилия Кларк прокомментировала свой дебют в Marvel

Далее на КГ

0
Александра Даддарио чует свет и тьму в свежем тизере «Мэйфейрских ведьм»
 0
Уорвика Дэвиса снова зовут в дорогу. Вышел первый отрывок фэнтези «Уиллоу»
 0
Брайан Крэнстон в западне — вышел трейлер второго сезона триллера «Ваша честь»
 0
Рецензия и отзывы на сериал «Король Талсы»
 11
Алек Болдуин хочет очистить своё имя после трагедии на съёмках фильма «Раст»
 0
Автор комикса про Бэтмена и Джокера поделился деталями о его создании
 2
Эдди Мансон вдарит рок в первом спин-оффе серии ужастиков «Тихое место»
 10
Новый «Чужой» от режиссёра «Зловещих мертвецов» нашёл потенциальную актрису на главную роль
 0
Рецензия и отзывы на фильм «Амстердам»
 0
Дракс и Мантис в праздничных нарядах на промо-постере спецэпизода «Стражей галактики»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Аниме «Тёмное собрание» — трейлер и другие подробности аниме в редком жанре хоррора
 
Кино Студия Sony потратилась на покупку Тарзана и сделает его намного современнее
 
Старая и новая Уэнсдэй Аддамс в трейлере нового сериала Тима Бёртона
 
Самое неожиданное камео в «Женщине-Халке» было идеей Кевина Файги
 
Игры Стволы, монстры и аномалии в геймплейном трейлере Pioner, идейном продолжателе серии S.T.A.L.K.E.R.
 
Военный концепт альбома: группа Dreamcatcher объявила дату возвращения
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
1ЕВА
 
 
3Телеовощи – 470: Раскольников и Муму
 
1Ноль кадров в секунду – 447: Геймплей на блокноте
 
 
3ЕВА – 503: Хороший, милый геноцид
 
2Телеовощи – 469: Чудо-мужик!
 
3Лазер-шоу «Три дебила» – 540: «Варвар», «На Западном фронте без перемен», трэш от Нила Маршалла, новый глава DC
 
0Ноль кадров в секунду – 446: Разрешение на съёмку
 
8ЕВА – 502: Зовите дрессировщика
 
2Телеовощи – 468: Бисексуальный кастинг
 
2Лазер-шоу «Три дебила» – 539: Мощь «Чёрного Адама», фильм Оливии Уайлд, «Рэймонд и Рэй»
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

© 2002–2022 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru