Пятый сезон «Йеллоустоуна» установил новый рекорд

Стартовавший на днях пятый сезон семейной драмы «Йеллоустоун» с Кевином Костнером во главе каста отметил свой дебют как и положено — новым рекордом для себя и своей платформы вещания. Зачинатель целого франчайза Тейлора Шеридана продемонстрировал прирост в просмотрах: первую серию пятого сезона посмотрело 8,8 млн зрителей, и эта цифра на 10% превышает результат премьеры четвёртого сезона.

И это только показатели премьерного дня. После сбора результатов по всем цифровым платформам, на которых выходит сериал, выяснилось, что премьерный эпизод пятого сезона насобирал 12,1 млн просмотров.

Вишенка на торте: подскочившие рейтинговые показатели во всех ключевых демо. Премьера пятого сезона может похвастаться 52%-м приростом в возрастной категории «от 18 до 34 лет», 22%-м приростом в категории «18–49 лет» и 13%-м приростом в категории «от 25 до 54 лет». Короче, все от мала до велика любят вникать в семейные дела Даттонов.

А на подходе ещё один сериал по вселенной неовестерна — приквел «Йеллоустоун: 1923» с Харрисоном Фордом и Хелен Миррен. Премьера состоится 18 декабря.