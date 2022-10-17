Гангстер Сталлоне обживается на новом месте в свежем трейлере «Короля Талсы» Тейлора Шеридана

С таким-то опытом за плечами главный герой нигде не пропадёт, даже в Талсе. Стриминговый сервис Paramount+ выкатил свежий трейлер сериала «Король Талсы». Криминальная драма с юмором и Сильвестром Сталлоне в главной роли с каждым новым промо-роликом вселяет всё больше оптимизма.

Проект Тейлора Шеридана («Йеллоустоун») и Теренса Уинтера («Клан Сопрано») стартует на цифровой платформе 13 ноября.

Мафиози Дуайт «Генерал» Манфреди (Сталлоне) вышел на свободу после 25-летней отсидки и оказался в совсем другом мире. В родном Нью-Йорке Генералу уже не рады и отправляют гангстера в Талсу, штат Оклахома. На надеявшиеся там его похоронить просчитались — Манфреди постепенно собирает вокруг себя новую команду, которая поможет ему сколотить новую криминальную империю с нуля.

В сериале также снимаются Гаррет Хедлунд, Андреа Сэвадж, Мартин Старр, Макс Каселла, Доменик Ламбардоцци, Винсент Пьяцца, Джей Уилл и Алан С. Петерсон.

И основной постер: